Glasner mette i titolari e il Crystal Palace cambia marcia: Newcastle rimontato nel finale. Mateta solito mattatore

Si è appena conclusa Crystal Palace-Newcastle, terminata per 2-1 in favore dei padroni di casa. Dopo il vantaggio degli ospiti a fine primo tempo, decisiva la mossa di Glasner che mette in campo i top… già visti contro la Fiorentina.

La mossa di Glasner

Aveva fatto turnover Glasner, in vista della sfida di giovedì, ma non è bastato contro il Newcastle. E allora, al 64', il tecnico tedesco ha comandato il triplo cambio inserendo Wharton, Sarr e Mateta; dodici minuti dopo, poi, è entrato anche Kamada. Proprio dopo l'ingresso dei quattro, presenti contro la Fiorentina, si è ristabilita la formazione già vista contro i viola - ad eccezione dell'infortunato Guessand -, e si è vista la differenza.

Cambi ‘pesanti’

All'80simo il gol del pareggio di Mateta su assist di Mitchell, un'asse già visto contro la Fiorentina giovedì scorso. Al 94', poi, il raddoppio di Mateta su calcio di rigore ha consegnato i tre punti ai suoi.