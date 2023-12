Due regali (tema stadio) che la Fiorentina aspetta sotto l'albero. E sull'affitto del Franchi...

Non propriamente amichevoli le ultime dichiarazioni di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina sul tema stadio nei confronti del Comune di Firenze e del Sindaco Dario Nardella. Prima di investire soldi nel progetto di restyling, la società viola ha chiesto la sicurezza al comune che si trovino i soldi mancanti per finire il progetto, con i 55 milioni mancanti del PNRR che potrebbero a quel punto essere coperti dalla Fiorentina.

La società gigliata, si aspetta di trovare sotto il proprio albero di Natale due regali a tema stadio: il primo riguarda il luogo dove la Fiorentina andrà a giocare durante i lavori e il secondo (che potrebbe essere legato al precedente) è l’ok dal Governo al congelamento dei fondi, in modo tale da poter rimanere nell'impianto di Campo di Marte anche durante i lavori.

“Il sindaco s’è impegnato, è venuto domenica alla partita e ci ha garantito che avrebbe inviato la lettera a Roma, spero lo faccia già oggi (ieri ndr)” ha detto Barone. Che poi, come riportato da Il Tirreno, è intervenuto anche sul tema affitto: “Non so quanto varrà una volta che il Franchi sarà restaurato. Ora ci chiedono un milione, ma considerate che in stadi moderni come quello di Budapest pagano circa 400mila euro all’anno. Ora, lì siamo in un’altra realtà, ma aspettiamo di sapere dal Comune”

