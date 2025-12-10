Un ex grande attaccante e un personaggio rimasto nei cuori dei tifosi della Fiorentina. Adrian Mutu ama Firenze e la tifoseria viola contraccambia questo sentimento.

“Con Firenze ho un rapporto speciale - ha raccontato il Fenomeno a Oggisportnotizie.it - È una città che ti entra dentro e non ti lascia più. I tifosi viola hanno una passione unica e mi hanno sempre fatto sentire parte di qualcosa di importante. Ancora oggi, quando torno, percepisco lo stesso affetto e la stessa energia di allora”.

La squadra però non sta andando bene: "La Fiorentina ha una rosa buona, ma non eccellente. Il limite principale, secondo me, è l’incisività offensiva. Le voci sulle frizioni interne esistono in ogni piazza, ma ciò che si vede in campo suggerisce più un limite tecnico e di continuità che un problema di spogliatoio“.

Parole al miele per Prandelli da parte di Mutu: “Ho avuto diversi allenatori importanti, ma quello che mi ha capito meglio è stato Prandelli, mi ha dato fiducia nelle mie qualità senza incasellarmi in un ruolo rigido. Ricordo una partita in cui mi disse: “Gioca dove senti che puoi fare la differenza, non dove ti dico io”. Quella libertà mi fece crescere più di qualsiasi esercizio tattico”.