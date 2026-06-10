Toldo: "Dopo l'addio alla Fiorentina ero il migliore al mondo. Mi volevano Liverpool e Barcellona, ma..."

Che tempi, quelli di Francesco Toldo alla Fiorentina. Il portiere ha vestito la maglia viola per ben otto stagioni, dal 1993 al 2001, prima di scegliere l'Inter per il prosieguo della sua carriera. Il portiere, in un'intervista a AS, ha parlato di quel periodo.

“Dopo aver lasciato la Fiorentina c'era il Barcellona, ma…”

“In quel momento della carriera sono stato vicino al Barcellona e al Liverpool, è vero. Era pronto un contratto di cinque anni in blaugrana e mi avrebbero pagato molto più di quanto mi ha pagato l'Inter. Stavo lasciando la Fiorentina, alla fine accettai di rimanere in Serie A”.

“In quel momento ero il migliore al mondo”

E aggiunge: “Dopo ci si è messo anche Benitez, che voleva avermi in Premier. Ma ho rifiutato perché sapevo che avrei vinto qualcosa di importante in nerazzurro e alla fine è stato così. In quel periodo, dopo aver lasciato Firenze, ero il miglior portiere al mondo. Lo dico senza vantarmi”.