Il commento dello storico centrale viola

L'ex difensore viola Celeste Pin ha parlato a Lady Radio in preparazione alla partita di stasera di Conference League, nella quale la Fiorentina ospiterà il Club Brugge per la semifinale d'andata: “Sono sempre ottimista quando gioca la Fiorentina, ho indossato per 9 anni la maglia viola sapendo soffrire e gioire, credo che giocando in maniera determinata e consapevole rispettando il Bruges possa fare la differenza. Penso la squadra di Italiano abbia qualcosa in più rispetto a quella belga”.

‘Milenkovic ha l’esperienza per non fare quel fallo con l'Atalanta'

“L'eliminazione con l'Atalanta? L'espulsione di Milenkovic è chiaro che non fosse preventivabile ed ha indirizzato la gara. Con la sua esperienza avrebbe dovuto cercare di mettersi in condizioni di evitare di dover spendere quel fallo. Italiano ora sceglierà contro il Bruges la coppia di centrali che sta meglio sul piano psico-fisico. I belgi hanno un gran bel centravanti ma i difensori viola possono fronteggiarlo senza problemi. Kayode o Dodô? Due giocatori completamente diversi, il brasiliano ha esperienza anche a livello internazionale, l'azzurro è bravo e di prospettiva e deve arrivare alla partita senza troppe emozioni. Ricordo quando il ‘giovane’ Malusci in campo a Brema mi chiedeva di aiutarlo, così serve fare con i ragazzi più giovani. Sottil? Serve essere costanti e ancora questo aspetto non ce l'ha, anche se gli infortuni lo hanno rallentato. È in un momento della carriera in cui bisogna dimostrare di poter fare la differenza”.