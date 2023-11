Un Ranieri all'antica per coprire i problemi di Biraghi e così lo spezzino diventa un jolly

Lo si è visto già nel finale di Lazio-Fiorentina, nell'incredibile indisponibilità di 3 terzini su 5 (con Pierozzi ancora tenuto ‘in freezer’ da Italiano e un Biraghi stanco e appannato), quando Luca Ranieri era entrato per sistemarsi proprio sulla fascia sinistra. E la sensazione è che lo si potrà rivedere anche domani sera, sempre da subentrante. La duttilità dello spezzino può arrivare in soccorso, permettendogli di fare da vice al capitano, con il solito Parisi dirottato a destra. Quello di terzino d'altra parte è il ruolo in cui Ranieri giocava ai tempi della Primavera ma anche nei suoi primi passi da professionista.