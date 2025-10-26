Corberan esalta Beltran: "È stato straordinario a legare il gioco, un peccato averlo dovuto cambiare"

Non una notte da ricordare quella di Lucas Beltran, sconfitto ieri sera con il suo Valencia contro il Villarreal e costretto alla sostituzione nell'intervallo a causa di colpo ricevuto al piede. Il suo tecnico Carlos Corberan però ne ha parlato in termini entusiastici nel dopo gara:

“Il primo cambio che abbiamo dovuto fare è quello di Lucas Beltran, che ha subito un colpo e per la ferita non ha potuto continuare la partita nel secondo tempo. E' un peccato perché il rendimento di Lucas nella prima parte è stato straordinario. Ci ha permesso di legare il gioco e unire i reparti e ci ha aiutato a recuperare quelle giocate che ci stavano mancando e hanno tenuto in equilibrio la partita con il Villarreal”.