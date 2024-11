Dodo non partirà per il Sudamerica: niente chiamata in Nazionale. Escluso dopo la comparsa nei pre-convocati

Qualche giorno fa vi avevamo raccontato che Dodo, terzino destro della Fiorentina, era stato inserito nei pre-convocati della Nazionale brasiliana.

Dodo non è stato convocato

Purtroppo poco fa è arrivata l’ufficialità. Nella lista dei convocati del CT Dorival Juvior non figura il difensore viola. Danilo, Vanderson, Abner e Arana sono stati selezionati al posto di Dodo: una scelta piuttosto singolare visto il recente rendimento di Domilson. Ma… com'è che si dice in questi casi? Tanto meglio per la Fiorentina e Palladino che lo potrà avere a disposizione anche durante la prossima pausa.