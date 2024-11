Tommaso Rubino, attaccante della Fiorentina Primavera, ieri ha esordito con la Prima Squadra a Marassi, contro il Genoa di Gilardino. Un esordio in Serie A importante per il calciatore fiorentino, figlio d'arte, che si è espresso - in forma molto sintetica - ai canali ufficiali della società gigliata:

“Con la MIA squadra del cuore…”

“Sono felicissimo di aver esordito con la squadra del mio cuore, ringrazio il mister per questa opportunità e i tifosi per l'affetto”.

Poi sul legame con Martinelli

“Con Martinelli ho un bellissimo legame, giochiamo insieme nella Fiorentina da quando abbiamo 7 anni, usciamo insieme sempre e siamo amici stretti”.