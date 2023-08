Corriere dello Sport-Stadio: Vranckx spinge per la Fiorentina

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio sulla Fiorentina leggiamo il titolo: “Intrigo Vranckx”. Sottotitolo: “Il Wolfsburg cambia le carte: chiede 12 milioni La Viola si ferma”. Sommario: “Quasi raddoppiato il costo del belga: l’affare può saltare Attesa per il futuro di Amrabat e Jovic”.

A pagina 12 apertura per: “Viola, frenata Vranckx il Wolfsburg rilancia”. Sottotitolo: “Dopo un accordo di massima sui 7 milioni, il club tedesco alza la posta e ne chiede 12. L’ex milanista però spinge per tornare subito in Italia”. In taglio basso: “Beltran preferito a Nzola in Conference League”.

A pagina 13 infine c'è: “Nico il trasformista garanzia per Firenze”. Ovvero: “La maglia numero 10 sulle spalle e un nuovo ruolo concordato con Italiano: Rapid nel mirino”.