Bucchioni: "La Fiorentina ha già il futuro della fascia sinistra in casa. Insieme a Kayode, Parisi fa una bellissima coppia"

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno per commentare il momento attuale della Fiorentina, adesso ferma per la sosta nazionali ma reduce dalla grandissima vittoria di Napoli:

“La Fiorentina ha già il futuro della fascia sinistra dopo il capitano. Biraghi ha 32 anni ma come alternativa in quel ruolo abbiamo il futuro anche della Nazionale italiana. Kayode e Parisi, rispetto ai due titolari, hanno portato grande velocità, andando a tappare anche molti buchi difensivi".

Poi ancora: "Questi due ragazzi sono più difensori nella loro testa ma anche più rapidi per chiudere e raddoppiare. Non sempre gli esterni che sono improntati ad attaccare fanno entrambi le fasi ma questo non è il caso di Parisi e Kayode."