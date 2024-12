A Radio Bruno ha parlato l'ex difensore viola Alberto Malusci, che ha spaziato su vari temi di casa Fiorentina, dalla sfida di Conference League di stasera ad alcuni singoli.

‘Le gare europee valore aggiunto per la Fiorentina’

"Penso non ci sia soddisfazione maggiore che vincere un trofeo battendo il Chelsea in finale, quindi spero di trovare gli inglesi in finale di Conference League. In Portogallo la Fiorentina è andata per vincere, ci sono tanti aspetti poi che inficiano tutto, compresa la differenza reti. Beltran ha faticato a giocare esterno, a Gudmundsson, giocatore straordinario e che fa divertire, adesso serve fare minuti, anche dall'inizio. Partirei con l'islandese titolare a ridosso di Kean, per dare continuità in vista dell'Udinese. Dopo ci saranno due partite importantissime in cui vedremo di che pasta è fatta la Fiorentina. Le gare europee però sono importanti e la Conference League è sempre un valore aggiunto per una squadra”.

‘Bisogna sostenere Terracciano, ha salvato tante volte la Fiorentina’

“Terracciano è arrivato alla Fiorentina per fare il secondo e si è ritagliato sempre spazio con tenacia. Ha dato sicurezza in porta, ha salvato la squadra in tante partite sbagliando pochissime partite e lo scorso anno ha fatto molto bene. I calciatori sentono le critiche e non ha senso buttargli la croce addosso, anche perchè ricopre un ruolo delicato. Sappiamo che De Gea è più forte, ma se Palladino ha scelto Terracciano per la partita col Vitoria dobbiamo sostenerlo. Stasera mi aspetto una Fiorentina convincente. Vorrei risposte da Ikone, che ha qualità ma non l'ha mai dimostrata se non di rado e mi aspetto qualcosa da lui".