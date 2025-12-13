La Premier corre in soccorso della difesa viola: Coppola può trovare minuti a Firenze e poi ci sono due scontenti al Chelsea

E' una difesa in piena emergenza quella viola in questa stagione, la seconda peggiore della Serie A, con interpreti a dir poco soggetti all'errore ed è (anche) lì che la Fiorentina agirà sul mercato a gennaio. Occhi puntati sulla Premier League, secondo il Corriere dello Sport-Stadio ma inevitabilmente su alcune seconde linee.

Chi potrebbe tornare già pronto è Diego Coppola, che al Brighton ha trovato appena 3 presenze (per totali 17 minuti) in questa prima metà di stagione. Sarebbe raggiungibile in prestito, così come due scontenti del Chelsea, uno dei quali addirittura fuori rosa: Axel Disasi, costato 45 milioni un paio d'anni fa ai Blues. Seconda linea, ma almeno in rosa, è Josh Acheampong che è un classe 2006 che il club inglese potrebbe prestare. In ogni caso non ci sarà un investimento forte ma più un riempitivo che possa aumentare il tasso qualitativo della rosa viola, facendo i conti con il bilancio.