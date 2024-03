Marotta: "Oggi piangiamo un grande dirigente. Barone ha fatto tanto per la sua Fiorentina, il Viola Park ne è testimonianza"

Non solo il mondo Fiorentina piange Joe Barone. Parole di cordoglio nei confronti del direttore generale viola sono state espresse anche da Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter: “Bisogna ricordare Joe Barone - ha detto a Radio Bruno Toscana - per il suo attivismo e per il suo grande amore verso il calcio e verso la sua Fiorentina”.

“Piangiamo un grande dirigente”

Oggi - ha aggiunto Marotta - piangiamo un grande dirigente che sicuramente ha dato molto alla Fiorentina e al calcio italiano, e che avrebbe potuto fare ancora tanto. Il Viola Park è la dimostrazione del suo grande lavoro. In passato ho avuto degli scontri con lui a causa di alcuni pensieri divergenti, ma sempre e comunque per il bene del calcio che era ciò che interessava a entrambi".