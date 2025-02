Un'ufficialità chiude le porte di un possibile ritorno all'Inter per Biraghi

Da qualche ora l'Inter ha ufficializzato l'arrivo del nuovo esterno che sarà a disposizione di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno infatti acquistato Nicola Zalewski dalla Roma, un innesto che può svariare su entrambe le fasce.

Si chiudono così le porte di un possibile ritorno in nerazzurro per Cristiano Biraghi, che era considerata dal club campione d'Italia l'alternativa al giovane polacco. L'ex capitano dunque è ancora in attesa di conoscere il proprio futuro, con il Verona ma non solo alla finestra.