La Fiorentina si rafforza, ma a Marassi l'aspetta un Genoa rinato

Il mercato della Fiorentina sembra fin qui poter accontentare tanto le richieste dell'allenatore quanto i tifosi. L'arrivo di giocatori di esperienza come Arthur e Mina e di giovani molto promettenti come Parisi e il quasi ufficiale Christensen può decisamente far sorridere la società e tutto il mondo viola.

Eppure la prima giornata di campionato di prospetta molto più complicata del previsto: molti elementi della rosa viola sono ancora distratti dalla sessione di mercato e, malgradi i vari acquisti, forse la squadra ha ancora bisogno di qualche innesto, mentre a Marassi il clima sarà dei più caldi.

I tifosi del Grifone, sull'orlo di un entusiasmo dettato dal ritorno in Serie A, con tanto di retrocessione dei rivali doriani, e dall'arrivo di un attaccante di grandi prospettive come Retegui, hanno infatti raggiunto il record cittadino di abbonamenti, segno di una rinascita societaria e di appartenenza dopo il triste epilogo della stagione 2021/2022. Ad attendere la viola al Luigi Ferraris ci sarà dunque una bolgia piena di motivazioni e speranze, con un guasto d'amore irrimediabile verso il proprio club.