"Il Bologna poteva vincere agilmente contro la Fiorentina. I rossoblù devono fare un grande mea culpa"

Il giornalista Bruno Longhi ha parlato anche di Fiorentina-Bologna a Radio Sportiva, intervenendo sulla prestazione dei felsinei al Franchi.

Gli episodi

"Questo campionato è ormai condizionato dal giudizio dei tifosi nei confronti degli episodi. Il regolamento è abbastanza fuorviante da questo punto di vista. E' un terreno molto fuorviante".

Il Bologna deve fare mea culpa

“Io ho apprezzato la partita del Bologna, hanno giocato bene. Contro la Fiorentina i rossoblù potevano vincere a mani basse questa gara. Devono fare un mea culpa grande”.