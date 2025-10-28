La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina è compatta, tutti con Pioli

Una pagina sulla Fiorentina. La troviamo stamani all'interno de La Gazzetta dello Sport.

Il titolone scelto dalla ‘rosea’ è: “Tutti con Pioli”. E ancora: “La Fiorentina è compatta ”Superemo questa crisi". Sommario: “Dal portiere De Gea a Kean, uniti a fianco del tecnico e convinti delle qualità della squadra. Domani c'è l'Inter per dare un segnale”.

Più muscoli

In taglio basso si parla della probabile formazione contro l'Inter: “A San Siro più muscoli a centrocampo. Dubbio Gud o Dzeko”.