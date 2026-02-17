Visita di Uefa e Figc al Franchi per Euro 2032. Funaro: "Siamo dentro i tempi, ma vogliamo accelerare"

Si è da poco conclusa la visita delle delegazioni di Uefa e Figc allo stadio Franchi in merito ai lavori per la candidatura dello stadio della Fiorentina per ospitare gli Europei del 2032.

L'incontro odierno

Presenti all’incontro la sindaca di Firenze Sara Funaro, l’assessora allo sport Letizia Perini, la direttrice generale di Palazzo Vecchio Lucia Bartoli, il direttore dei Servizi tecnici del Comune Alessandro Dreoni, i rappresentanti della Fiorentina e i progettisti di Arup, la delegazione Uefa e la delegazione Figc. L’incontro ha fatto seguito a quello dello scorso novembre a Nyon, in vista delle prossime scadenze, e ha previsto anche un sopralluogo all’interno dello stadio Franchi, nel cantiere e nelle aree limitrofe.

Il commento di Funaro

In giornata, la stessa Funaro aveva tranquillizzato gli interessati: “Ad oggi siamo dentro i tempi stabiliti, ma continueremo a monitorare la situazione per vedere anche di accelerare”. La presentazione della candidatura di Firenze alla manifestazione sportiva, si ricorda, dovrà avvenire entro la fine di luglio 2026.