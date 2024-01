Non trova pace la questione dello stadio che ospiterà la Fiorentina durante i lavori al Franchi. La chiusura netta della sindaca di Empoli non è la prima e non sarà neanche l'ultima. La Nazione analizza ad esempio anche la posizione di Bologna, altra città in cui a breve partiranno i lavori sullo stadio ma con il club rossoblù che investirà direttamente sull'impianto temporaneo.

I lavori nel capoluogo emiliano partiranno nel 2025 ma la convivenza tra Fiorentina e Bologna è già stata esclusa. Intanto al coro di voci che invocano uno stop o comunque un ritardo ai lavori, si è aggiunto anche il sindaco di Bagno a Ripoli Casini.