La buona sorte dell'andata e l'approccio della Coppa Italia: se poi ci si mettessero anche gli attaccanti...

Il massimo col minimo sforzo

Non c'è dubbio che nell'ultimo mese e mezzo la Fiorentina abbia raccolto letteralmente il massimo col ‘minimo’ sforzo, almeno a livello di gioco e occasioni create, in tanti match vinti di misura. E fu, anche se era settembre, proprio la buona sorte ad accompagnare la squadra viola nello 0-2 dell'andata, con l'Udinese in grado di sbagliare di tutto davanti a Terracciano.

E con i gol delle punte…

Servirà anche quella componenti per la gara di ritorno di oggi, secondo La Nazione, insieme all'approccio della gara di Coppa Italia con il Bologna. Se poi qualche attaccante decidesse anche di trovare la porta, allora il quadro potrebbe farsi meno complicato del previsto.