Senza rinnovo non se ne fa di nulla: Kean aspetta la Juve...che attende la Fiorentina

Kean-Fiorentina? Solo se prima l'attaccante rinnova

Situazione congelata al momento quella di Moise Kean, individuato come identikit giusto da inserire in rosa da parte della Fiorentina. Nessun investimento pesante ma solo un prestito particolarmente oneroso. In ogni caso, scrive il Corriere dello Sport, senza il rinnovo del classe 2000 con la Juventus non se ne farà di nulla.

C'è ancora tanta strada da fare

Oltretutto i bianconeri ancora non hanno ricevuto alcuna proposta concreta da parte della Fiorentina che, facendo avanti con decisione, potrebbe agevolare anche la firma dell'attaccante sul nuovo contratto. Kean un qualche gradimento per la realtà viola l'ha fatto trapelare ma di tasselli per vederlo a Firenze ne mancano.