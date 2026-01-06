Richardson torna in Francia: la Fiorentina è pronta a lasciarlo partire. I dettagli

La Fiorentina di Vanoli vuole sfoltire il centrocampo. E così il marocchino Amir Richardson è molto vicino al Nizza. Così riporta Sky Sport in questa serata di calciomercato.

Richardson ai saluti

Per l'ex calciatore della Ligue 1 si tratterebbe di un ritorno in Francia, dove ha già vestito le maglie di Le Havre in Ligue 2 e del Reims in Ligue 1. In questa stagione Richardson ha raccolto 4 presenze con i viola, 2 in Serie A e 2 in Conference League.

