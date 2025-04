Promettente e pure... santo! Il simpatico omaggio dei tifosi della Juve Stabia a Niccolò Fortini - FOTO

22 presenze, 2 gol e 3 assist. Davvero niente male la stagione che Niccolò Fortini, in prestito dalla Fiorentina, sta disputando in Serie B con la maglia della Juve Stabia. Al punto che il difensore di proprietà del club viola s'è guadagnato un suo personalissimo… omaggio da parte di una pagina social dei tifosi gialloblù.

San Niccolò da Camaiore

Juvestabianelcuore1907 s'è inventata su Instagram una serie di santini (sì, avete capito bene) raffiguranti i calciatori della Juve Stabia. Tra questi anche Niccolò Fortini, immortalato nell'esultanza della linguaccia e con il pallone in mano. Sul santino si legge “Niccolò Fortini: nato dopo i mondiali 2006 (anche se in realtà è nato a febbraio di quell'anno, ndr), cresciuto per far felici gli stabiesi”. Che dire, oltre che forte e promettente… pure santo!