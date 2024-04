Chiarugi: "Nico Gonzalez una delusione, è dall'anno scorso che lo aspettiamo. Non è in condizione eppure gioca sempre"

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, l'ex giocatore della Fiorentina Luciano Chiarugi ha parlato così di Nico Gonzalez: “Lui mi sorprende in negativo più di tutti. E' dall'anno scorso che lo aspettiamo, non sembra ancora in condizione eppure gioca sempre. Dovrebbe giocare chi è in forma invece”.

“Con questi giocatori non puoi fare possesso palla"

Poi sul metodo di gioco ha aggiunto: “Con i giocatori che ha la Fiorentina non è possibile rallentare il gioco, perché poi Belotti si ritrova sempre marcato da quattro avversari. Il gioco va cambiato anche in base ai giocatori che hai, per sfruttarne al meglio le caratteristiche. Ieri un mezzo tiro e due colpi di testa, prestazione sconfortante".