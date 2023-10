Fuser: "La Fiorentina sta andando alla grande, Italiano tecnico bravissimo. Ricordo sempre con affetto i momenti passati a Firenze"

"La Nazionale con Spalletti ha voltato pagina, possono far bene e hanno un bravissimo allenatore, è importante che lo seguano". Così l'ex Fiorentina, Diego Fuser, intervistato a margine del Festival dello Sport di Trento da TMW:

Il tuo ex Milan è capolista, cosa ne pensi? "E' una grande squadra, in questo momento Milano ha due grandi squadre. E' ancora presto per dire chi sarà favorito, ma l'importante è partire bene".

Sta facendo molto bene la Fiorentina: "Ricordo sempre con affetto i momenti trascorsi a Firenze. Stanno facendo molto bene, hanno un bravissimo allenatore e spero possano fare molto bene".

Chi ti piace tra i giocatori del tuo ruolo? "Di giocatori che fanno la fascia ce ne sono pochi con le mie caratteristiche, il modo di giocare è un po' cambiato rispetto ai miei tempi".