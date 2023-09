Di Chiara: "Biraghi e Parisi? Magari avere una squadra fatta da coppie come la loro. Italiano deve imparare a cambiare quando è il momento"

Presente al 2° Trofeo Carcere, l'ex viola Alberto Di Chiara ha commentato l'inizio di campionato della Fiorentina ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com: "La stagione della Fiorentina è iniziata zoppicando. L’importante e obiettivo principale era tornare in Conference. Ci sono dei limiti, soprattutto in difesa, che abbiamo visto anche lo scorso anno. La squadra può e deve migliorare, insieme a Italiano.

Biraghi e Parisi? Bisogna gestirli bene, magari ci fosse una squadra intera formata da coppie come questa. Ovviamente l'aspetto psicologico sarà importante. Con cambi del genere la Fiorentina può gestire bene tutte le competizioni. Dipende anche dalla partita che si va a giocare. Insieme in campo? Perché no, uno davanti e uno dietro. Ma gli esterni non mancano a questa Fiorentina. Maxime Lopez? Ha la corsa giusta e la mobilità per smuovere il gioco.

Le critiche a Italiano? I risultati sono la migliore statistica, gli altri numeri contano poco. Conta il campo, ormai credo che Vincenzo abbia capito come funziona a Firenze. Deve imparare a cambiare quando è il momento di cambiare".

https://www.fiorentinanews.com/news/67213626886/julian-alvarez-da-sogno-viola-a-campione-di-tutto-con-argentina-e-manchester-city-e-ora-su-di-lui-c-e-uno-dei-club-piu-prestigiosi-del-mondo