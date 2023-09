A vederlo oggi, si fa quasi fatica a pensare che Julian Alvarez sarebbe potuto essere un giocatore della Fiorentina. Eppure su di lui Nicolas Burdisso ci aveva visto lungo, ma come sappiamo poi la trattativa non è andata in porto e l'argentino è stato ingaggiato dal Manchester City.

A 23 Alvarez è già campione del mondo con l'Argentina e d'Europa con la squadra di Guardiola, ma l'ascesa della sua carriera potrebbe non essere finita. Secondo diversi media spagnoli, infatti, il suo nome sarebbe in cima alla lista di Florentino Perez per rinforzare l'attacco del Real Madrid, qualora non si avverasse il sogno Mbappè che dalle parti del Bernabeu sussiste ormai da un paio di anni.

