Spareggi Conference League, la Fiorentina affronterà i polacchi dello Jagiellonia

La Fiorentina affronterà i polacchi dello Jagiellonia negli spareggi (sedicesimi di finale) di Conference League. E' questo il verdetto dell'urna di Nyon, che ha appena stabilito l'avversaria della squadra di Paolo Vanoli nella doppia sfida che metterà in palio l'accesso agli ottavi di finale della competizione europea.

Andata in trasferta, ritorno a Firenze

Già noto alla vigilia del sorteggio quello che sarà il calendario degli spareggi: l'andata si disputerà il 19 febbraio in Polonia, il ritorno invece a Firenze il 26 febbraio. La Fiorentina dovrà quindi superare nel doppio confronto lo Jagiellonia per proseguire il suo percorso in Conference League, nella speranza d'arrivare alla finale di Lipsia.

Nuovo sorteggio per gli ottavi

In caso di passaggio del turno, la Fiorentina conoscerebbe la sua avversaria agli ottavi di finale tramite un nuovo sorteggio che si terrà venerdì 27 febbraio. Si tratterebbe di una tra Strasburgo e Rakow, ovvero le prime due classificate della fase campionato. La Fiorentina si trova nella stessa parte di tabellone del Crystal Palace: qualora sia i viola sia gli inglesi passassero i prossimi due turni, si ritroverebbe di fronte ai quarti di finale. Di seguito il tabellone completo: