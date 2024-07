In una Fiorentina arenata a centrocampo, l'ipotesi nuovo prestito è un'opzione e Casadei interessa. Lunga attesa per Colpani

A poco meno di un mese dall'inizio del campionato, la Fiorentina deve ancora sistemare grandissima parte del suo centrocampo. Tante le opzioni in mano al club viola, pochi i movimenti concreti. Recentemente si è aggiunta un'ipotesi di prestito, che andrebbe in continuità con la scelta di Arthur dell'anno scorso.

Casadei per il prestito, Colpani…

Sky Sport conferma l'interesse della Fiorentina per il giovane Cesare Casadei, non convocato dal Chelsea per la tournée e cedibile in prestito. Il club viola pensa alla possibilità di riportarlo in Italia.

Intanto, per Colpani la storia non cambia: si cerca la chiusura con il Monza, ma al momento la situazione è molto statica. La frenata è rappresentata dai dettagli circa la cifra dell'affare.