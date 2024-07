Prosegue in Inghilterra la preparazione della Fiorentina, che nei prossimi giorni affronterà alcune amichevoli con squadre locali. Intanto proseguono anche le trattative di mercato, con Palladino che aspetta rinforzi Oltremanica, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo.

Occhio a quei due

I nomi sul taccuino sono sempre i soliti due: Colpani e Lovric, trattati con questo ordine di importanza. La Fiorentina spinge per avere il giocatore del Monza il prima possibile in viola, ma la formula e l'accordo sulla cifra definitiva frenano i tempi della chiusura. Ci vuole pazienza invece per Lovric, che andrebbe a rinforzare la mediana viola, attualmente composta da Mandragora, Bianco e pochi altri.

Ma a centrocampo non ci sono solo loro

Nelle ultime ore, per il centrocampo, sembrano essere tornati di moda anche i nomi di Tessmann e Casadei, di Venezia e Chelsea, ma le idee sui due partono dietro nelle gerarchie rispetto agli affari che riguardano Colpani e Lovric.

E le cessioni…

Per quanto riguarda il capitolo uscite, ancora in attesa Amrabat di conoscere quello che sarà il suo futuro, con il Manchester United che presto tornerà a parlare con la Fiorentina. Per Nzola ancora aperta la pista che porta a Cagliari. Molto dei profili in bilico (Brekalo, Bianco, Ikoné) saranno valutati meglio nel ritiro inglese. Distefano e Lucchesi di avvicinano entrambi alla Reggiana, che dopo il prestito di Bianco nella scorsa stagione punta al doppio colpo sempre in prestito.