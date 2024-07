Nani: "Lovric? Ad oggi abbiamo avuto solo approcci e richieste generiche. Se arrivano offerte congrue..."

Il direttore tecnico dell'Udinese Gianluca Nani ha parlato con i giornalisti presenti nel ritiro austriaco bianconero. Tra le sue parole anche una battuta sulle mosse di mercato intorno a Sandi Lovric, obiettivo di mercato della Fiorentina per il centrocampo:

"La nostra società non ha necessità né volontà di vendere tanto per vendere, quindi soprattutto i calciatori più importanti ce li vorremmo tenere. Se qualcuno dovesse chiedere informazioni sui nostri talenti e presentare un'offerta, che noi valutiamo eventualmente congrua, ci siederemmo a parlarne, ma noi non andiamo a proporli. Posso, però, confermare che ad oggi abbiamo avuto solo degli approcci e delle richieste generiche, ma non c'è niente che posso dire chiudiamo stasera, questo lo posso tranquillamente dire".