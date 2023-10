Dopo la vittoria contro il Cukaricki, il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato ai canali ufficiali del club: “La sconfitta contro l'Empoli è stata meritata, stasera invece abbiamo fatto una grandissima partita. Ora pensiamo già alla Lazio”.

E aggiunge: “Abbiamo fatto capire già dall'inizio che stasera la partita era nostra, poi abbiamo fatto ancora meglio dopo il 3-0 quando sono rimasti indietro. Ci siamo detti che dovevamo fare quanti più gol possibili, visto che l'anno scorso siamo arrivati secondi per differenza reti. Più sono e meglio è”.

E ancora: “Mi trovo bene. Non solo il Chino spinge, il mister chiede anche a noi di avanzare. Ritmi? Non c'è cosa più bella che giocare tre quattro giorni, perché ti tiene sempre concentrato e ti alleni bene. A Roma andremo a battagliare”.

Su Comuzzo e Pierozzi: “Due ragazzi fantastici, se lo meritano. Danno sempre il massimo in allenamento. So come ci si sente, anch'io sono venuto fuori così”.

Sul suo impegno: “Sono felice di trasmetterlo. Do sempre il massimo”.