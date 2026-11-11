Se non ora quando? Martinelli e l'attesa della chiamata giusta da parte della Fiorentina

Le difficoltà palesate da David De Gea riportano al centro una domanda sul futuro della porta della Fiorentina. Quanto manca al momento di Tommaso Martinelli? Il portiere toscano, in prestito all’Avellino, sta affrontando la sua prima stagione intera da titolare e raccoglie numeri che meritano attenzione.

Il suo rendimento

In 11 giornate ha subito 11 reti, mantenendo la porta inviolata in tre occasioni e facendo registrare il 75,6% di parate sui tiri nello specchio. Dati che accompagnano un’esperienza importante per la sua crescita, fatta di continuità, responsabilità e confronto con le esigenze del calcio professionistico.

Ad Avellino, Martinelli ha finalmente la possibilità di misurarsi ogni settimana con il ruolo del titolare. Un passaggio fondamentale per un giovane portiere, chiamato a costruire sicurezza attraverso le partite e a imparare a gestire anche gli errori.

La Fiorentina e la sua attesa

A Firenze, intanto, le prestazioni di De Gea sono sotto esame. Una situazione che rende inevitabile una riflessione sulle prospettive di un ragazzo cresciuto in casa e che aspetta di capire quanto la Fiorentina sia disposta a puntare davvero su di lui.

Martinelli attende la chiamata giusta, quella che porti con sé una piena attestazione di fiducia nei suoi mezzi e una prospettiva concreta di impiego. Dopo avergli affidato un percorso di crescita lontano da Firenze, il club dovrà decidere quale spazio riconoscergli al ritorno.