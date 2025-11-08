Ferrara: "Altro che le parole di Allegri, nello spogliatoio affiggete la foto di Ettore e Graziana. E salvatevi per loro"

Nel suo pezzo per la rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara dedica spazio a una coppia di anziani tifosi viola, giunti fino a Mainz per seguire la Fiorentina:

"In mezzo a questo mare in tempesta forse non sarebbe male se questa Fiorentina iniziasse la sua nuova strada guardando la sua gente dritta negli occhi. Uscire dalla tua bolla e fare tuoi i dettagli di un amore inossidabile potrebbe farti capire tante cose: la meravigliosa follia di chi ti segue ovunque e, perché no, il valore della tua missione, il tuo dovere morale e affettivo che va ben oltre la luccicante regola del dio denaro. Bastava andare nella curva viola a Mainz e incontrare Ettore e Graziana, due che non mancano mai. Sono lì, seduti al loro posto: hanno la sciarpa viola al collo e una coperta dello stesso colore posata sulle gambe, perché la temperatura del nord Europa impone le giuste precauzioni. Sedici ore di pullman per arrivare a Mainz, ripartenza la mattina dopo e un’altra giornata di pullman verso sud.

Viene da pensare che non sarebbe male se la foto di Ettore e Graziana venisse stampata e affissa nello spogliatoio o sistemata in cornice sulla scrivania degli alti dirigenti della società. Una scritta: salvatela per loro. E per tutti quelli che vi amano. Che non sono numeri, ma il vostro ossigeno, la vostra energia, l’essenza di un sentimento che non conosce fine".