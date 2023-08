La Fiorentina celebrerà l'argento di Fabbri al Mondiale: passerella al Franchi per il pesista

Un momento straordinario per l'atleta e tifoso della Fiorentina Leonardo Fabbri: mentre la Viola schiantava il Genoa a Marassi, il pesista ha conquistato un grande argento al Mondiale a Budapest. Un grandissimo risultato, un'emozione clamorosa, come ha raccontato il ragazzo a Fiorentinanews.com.

Il club viola ha voluto omaggiare questo bel traguardo regalando all'atleta una grande emozione da tifoso. La Fiorentina ha invitato Fabbri a vedere la partita contro il Lecce di domenica prossima, con un giro di campo in suo onore prima del match. A chiamare il pesista è stato Rocco Commisso stesso, per invitarlo allo stadio e per congratularsi con lui. A riportarlo è Il Tirreno.