C'è pessimismo in casa Juventus sull'arrivo di Nico Gonzalez prima dell'esordio, ma Giuntoli lavora no stop: si tratta sulla formula

Dopo l'arrivo di Gudmundsson a Firenze, la trattativa più importante adesso è in uscita in casa Fiorentina e riguarda Nico Gonzalez. La Juventus rimane vicinissima all'argentino, che nelle prossime ore potrebbe ufficialmente fare parte della rosa a disposizione di Thiago Motta.

La trattativa però non è chiusa e in casa bianconera si respira pessimismo riguardo a un possibile suo arrivo entro l'esordio in campionato della squadra (lunedì sera contro il Como). Giuntoli è al lavoro no stop con i dirigenti viola per una trattativa serrata. Si tratta sulla formula: la Juventus rimane ferma al prestito con obbligo di riscatto, la Fiorentina preferirebbe cash. La cifra rimane fissata a 30 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.