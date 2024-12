Un acquisto non prioritario, un investimento mai valorizzato, un talento tutt’altro che sbocciato. Parisi-Fiorentina, e adesso?

Il terzino sinistro della Fiorentina Fabiano Parisi si trova in una condizione di eterno limbo fin dal suo arrivo. Il club viola lo ha acquistato nell'estate del 2023 per circa 10 milioni di euro, ponendo subito dalle premesse un'alternanza competitiva con Cristiano Biraghi. Insomma, non è stato un investimento prioritario per le necessità della rosa al tempo, ma c'era sicurezza sul tornaconto a lungo termine.

Una prima stagione difficile, da cui non sono arrivati ulteriori segnali

Purtroppo non sta andando secondo le più rosee aspettative. Va detto che Parisi non ha trascorso una stagione semplice (la scorsa). Nonostante qualche pesante errore l'inizio fu incoraggiante, poi ha dovuto cambiare fascia di competenza per compensare gli infortuni dei terzini destri. Da lì, Firenze non ha mai più rivisto grandi barlumi di speranza sul numero 65 viola.

Altre scelte, altre strade: Parisi non era la priorità e ne ha risentito

Perché? Rimane una verità “nel mezzo”, ci sono motivi espliciti per i quali l'ex Empoli non riesce a esprimere il suo talento. Il principale è la discontinuità di utilizzo: il minutaggio non è mai incrementato, neanche adesso con Palladino e Gosens avanti nelle gerarchie. Ciò ha sicuramente contribuito a un rendimento, con la maglia della Fiorentina, tutt'altro che incoraggiante in confronto a cifre spese e aspettative.

E ora possibile addio? Mercato tutt'altro che da ignorare

E adesso, che fare? La Fiorentina saluterà per certo Biraghi, già fuori rosa. Se il classe 2000 dovesse partire, il club dovrebbe adoperarsi per trovare una riserva a Gosens (quando prima aveva tre giocatori per lo stesso ruolo). Eppure Parisi potrebbe davvero partire, verso lidi che gli concederebbero sicuramente maggiori spazio e fiducia. Il Como fa sul serio e il ragazzo non esclude affatto l'opzione di lasciare Firenze.