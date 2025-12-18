Le nostre PAGELLE: Piccoli al limite dell'imbarazzante, disastro Nicolussi, encefalogramma piatto con Vanoli

Martinelli: 5,5 Approssimativo sul colpo di testa di Sigua che ha determinato la sconfitta in Svizzera, bravo invece sulla conclusione dal limite di Lekoueiry.

Pongracic: 5 Posizionamento sbagliato in marcatura, la solita indolenza. Ha una grande ingegnosità ma solo nel perdere il pallone in uscita.

Pablo Marì: 5 Spazi aperti in mezzo alla difesa viola, lentezza anche in impostazione.

Viti: 5,5 Regala il brivido maggiore di tutto il primo tempo con un retropassaggio di testa per Martinelli che, in un primo momento, sembrava destinato a finire nella porta viola. Incertezze anche per lui.

Kouadio: 5 Qualcuno si è messo in testa di fargli fare l'esterno di centrocampo senza che abbia una caratteristica che sia una per poter ricoprire questo ruolo. Ovviamente lui non c'entra molto con questa scelta, però non si possono non notare le sue difficoltà. Dodo: SV.

Richardson: 5,5 Qualche tocco originale, qualche ricamo ce lo regala. Bellino, ma in quanto ad efficacia… Mandragora: 5 Non riesce a dare un contributo alla causa.

Nicolussi Caviglia: 4,5 Un paio di aperture degne di nota, in mezzo però a una marea di palle perse, di controlli approssimativi e poche, pochissime idee. Aggiungiamoci anche che si fa saltare da Kana-Biyik nell'azione dell'1-0 del Losanna, giusto per completare l'opera.

Sohm: 5 Fa la prima cosa buona del suo match al 67', pressando Lekoueiry, rubandogli il pallone e mettendo una palla bassa per . Suo anche l'unico tiro in porta della squadra…al 95'!.

Kouame: 5 Lo stesso discorso che abbiamo fatto per Kouadio, lo possiamo fare per l'ivoriano dall'altra parte. Non tocca praticamente pallone. Fortini: 5 Entra e si dimentica di marcare Sigua sul vantaggio degli svizzeri. In difficoltà in entrambe le fasi.

Dzeko: 4,5 Grandi giocate, uomo che domina il fronte offensivo, un attaccante davvero coi fiocchi… quello che vedevamo fino a cinque anni fa. Quello attuale serve a poco o nulla. Gudmundsson: 4,5 Trotterella, tocca tre palloni e non ne azzecca mezza.

Piccoli: 4 Al limite dell'imbarazzante. Nemmeno quando si ritrova da solo contro il portiere e con gli avversari tutti fermi riesce a mettere la palla in gol. Questo per non parlare dei movimenti. Kean: 4,5 Due palloni ricevuti e due controlli comodi sbagliati. Non sapremo mai se fosse in fuorigioco o meno, ma anche lui come Piccoli riesce a non tirare in porta pur ritrovandosi a tu per tu con l'estremo difensore del Losanna.

Vanoli: 4 Mette in campo una Fiorentina due, se ha senso in questo periodo di parlare di Fiorentina uno e due. L'unica cosa che non cambia è il sistema di gioco e pur di fare il 3-5-2 a tutti i costi, si inventano Kouadio e Kouame in ruoli che, oggettivamente, non possono ricoprire. Con il risultato che la squadra perde per l'ennesima volta, non fa un tiro che sia uno se non quello al 95'. Una squadra con encefalogramma piatto.