La Fiorentina cede di misura ma è sempre in zona retrocessione e ora c'è da sperare nel Toro. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Sì la Fiorentina ha perso di misura, ha sfiorato anche il pareggio ma… ha perso anche a Napoli: un 2-1 maturato nelle fasi iniziali dei due tempi con i primi gol in A di Vergara e Gutierrez. A nulla è servita l'altrettanta prima rete di Solomon, con un palo di Piccoli nella prima frazione e un paio di occasioni nel finale.

Ma la squadra di Vanoli resta terz'ultima e in zona retrocessione e domani dovrà sperare nel Torino, che ospiterà il Lecce, un punto sopra.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 52, Milan 47, Napoli 46, Roma 43, Juventus 42, Como 40, Atalanta 35, Lazio 32, Bologna 30, Udinese 29, Sassuolo 29, Cagliari 25, Torino 23, Parma 23, Cremonese 23, Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa 14, Verona 14.