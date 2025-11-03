Il Nulla che avanza. Quello che resta quando le persone smettono di credere e sperare

Situazione drammatica (parlando di calcio, ovviamente). Orizzonte fosco, prospettive imprevedibili. Compilare le pagelle dei giocatori viola sarebbe un esercizio di pura sofferenza per chi tifa Fiorentina da sempre. E dunque mi autoesonero da questo compito ingrato.

Una regola matematica

Al di là delle prestazioni dei singoli è la squadra nel suo insieme a non funzionare. Sembra valere una regola della matematica: cambiando l’ordine dei fattori (leggi: dei giocatori), il prodotto non cambia.

Il Nulla non è solo l'assenza…

Al Franchi, intanto, c’è il Nulla che avanza, come nel film La storia infinita. E il Nulla non è solo assenza: è ciò che resta quando le persone smettono di sognare, di credere, di immaginare, di sperare. Esattamente ciò che sta accadendo a Firenze.

Leggi l'articolo completo su Violaamoreefantasia.it cliccando QUI.