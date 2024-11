Zanetti: "Kean trasforma in gol ogni pallone che tocca. Per fare punti contro questa Fiorentina sarebbe servita una prestazione perfetta"

L'allenatore dell'Hellas Verona Paolo Zanetti ha parlato così dopo la partita persa con la Fiorentina: “Si doveva sicuramente fare di più, l'atteggiamento e l'impegno da parte della squadra ci sono stati ma la marcatura su Kean è stata sbagliata. La Fiorentina ha tanta qualità e un centravanti fortissimo che trasforma in gol ogni pallone che tocca, supportato da altri giocatori importanti. Sconfitte come questa fanno parte del nostro percorso di crescita, oggi ho visto alcune cose interessanti ma su certi campi ovviamente serve maggiore solidità. Il risultato ci punisce, ma non mi sento di colpevolizzare i ragazzi che hanno dato tutto per novanta minuti".

Poi ha aggiunto: “Nel primo tempo abbiamo subito pochissimo, ma abbiamo sprecato tante energie e nella ripresa siamo calati. La partita era in bilico, normale che alla lunga sia emersa la qualità della Fiorentina. Per fare punti su questo campo bisognava essere perfetti, e noi non lo siamo stati. I gol subiti sono effettivamente troppi, oggi magari non conto il terzo dove eravamo tutti avanti per pareggiare però i primi due non li possiamo concedere”.