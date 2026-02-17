Świrydowicz: "La Fiorentina è una rivale di alto livello, ma il maltempo potrebbe rovinare tutto"

In Polonia c'è grande attesa per l'andata dei play off di Conference League. A Bialystok la partita contro la Fiorentina è una sorta di evento.

Incubo maltempo

Così come conferma Kamil Świrydowicz, portavoce ufficiale dello Jagiellonia: “La Fiorentina è una rivale di alto livello - ha detto - Ci aspettiamo una grande festa calcistica a Białystok, e speriamo che l'ora tarda e il maltempo non la rovinino”.

Trasferta non agevole

Le previsioni per giovedì prossimo non sono delle migliori perché sarà freddo, anzi molto freddo con temperatura largamente al di sotto dello zero, e c'è anche la possibilità di nevicate. Una trasferta che non sarà agevole per la squadra viola.