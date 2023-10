L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana analizzando la sfida di lunedì contro l'Empoli: "Sono questi i punti importanti che fanno la differenza. Sulla carta sono le partite più facili, ma da calciatore ti rendi conto che sono anche le più complicate. Vincendo guadagni fiducia e sicurezza mentale, con le quali competi ai livelli di Milan e Inter perché dai il filo da torcere a tutte. Se la Fiorentina trova la giusta mentalità, può andare anche a battagliare con le prime posizioni".

Su chi scegliere come attaccante titolare: “Scende in campo chi ha più in testa l’obiettivo, ovvero vincere. Per crescere a livello personale e di squadra, la Fiorentina può andare a creare problemi ovunque”.

Su Gonzalez: “Finalmente è il giocatore determinante che tutta Firenze si aspettava già da prima del Mondiale. Ha sofferto molto durante quel periodo, ora è rientrato nel giro della Nazionale e la vive molto più serenamente. Ha fatto un cambiamento enorme”.