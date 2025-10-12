Esperimenti rimandati. Parisi ancora chiuso, Viti guarda avanti, Kouadio sgomita. Ma che succede a gennaio?

Sono diversi i nomi in casa Fiorentina di giocatori che in questa prima parte di campionato non hanno trovato molto spazio, nonostante le ampie rotazioni di Stefano Pioli.

Situazione Parisi

Tra i meno utilizzati ci sono Fabiano Parisi, che era rimasto a Firenze da vice Gosens ma che sta faticando a trovare spazio anche con le prestazioni in calo del tedesco. Per lui si è parlato anche di cessione in estate, ma adesso la sua partenza potrebbe essere bloccata dall'infortunio di Lampety a destra, con Fortini dirottato proprio sull'altra fascia.

Viti sfrutta il tempo

E poi c'è Mattia Viti, che di spazio ne ha trovato pochino dietro a Luca Ranieri. Arrivato in prestito dall'Empoli, però, il tempo è dalla sua e a Pioli piace molto. Con buone prestazioni, seppur non continue in questa stagione, il giocatore potrebbe essere riscattato per una maglia da titolare il prossimo anno.

I giovani

E infine ci sono i giovani. Eddy Kouadio, classe 2006, vorrebbe più spazio e anche per questo a gennaio potrebbe essere ceduto in Serie B a farsi le ossa. Discorso diverso per Tommaso Martinelli, che dovrà ancora attendere la sua occasione dietro De Gea.