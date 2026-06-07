Cobolli si prepara alla finale parigina con il grande amico Bove: "Non potevo mancare, per me è normale essere qui"

Tutto pronto per la finale del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev: ad un evento così importante, non poteva certo mancare l'amico di una vita Edoardo Bove.

Tifoso numero uno

A dire il vero, Bove era già arrivato a Parigi prima della semifinale, poi annullata per il forfait di Arnaldi. “Avevamo organizzato il viaggio in gran segreto con suo fratello e la sua fidanzata, eravamo pronti a vedere la partita e ad abbracciarlo a fine match. In finale avrà un Paese che soffierà alle sue spalle, io sono semplicemente un amico, essere qui per me è naturale, dopotutto abbiamo condiviso tanto in questi anni e sono felice di poter fare parte della sua famiglia”, ha commentato Bove a La Gazzetta dello Sport ieri.

Il video

E ha avuto modo di ridirglielo anche durante l'ultimo allenamento: qua sotto lo spaccato di una bellissima amicizia tra due grandi sportivi… a tinte viola.