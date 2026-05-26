Proc. Bove: "Edoardo non avrebbe mai lasciato Firenze, nemmeno si sarebbe allontanato. Era diventata una seconda casa per lui"

A DoppioPasso Podcast ha parlato Diego Tavano, il procuratore dell'ex giocatore della Fiorentina Edoardo Bove, parlando della sua esperienza a Firenze.

Le parole di Tavano

“Non se ne sarebbe mai andato da Firenze. Da quando i fiorentini gli avevano aperto le porte di casa, si era sentito accolto e coccolato, sia prima che dopo l'intervento. Con il tempo si era innamorato della città, tanto da considerarla una seconda casa".

Su Firenze

"Con l'abilitazione avrebbe forse potuto fare ritorno alla Roma, che rappresenta da sempre la sua casa, ma ripeto: non avrebbe voluto lasciare Firenze. Allo stesso modo in cui non si separerebbe mai da Roma, non avrebbe mai scelto di allontanarsi neppure da Firenze”.