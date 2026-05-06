Bove: "Felice di aver rimesso il calcio al centro della mia vita. Voglio riconquistare tutto, sono già pronto per la prossima stagione"

Una storia bellissima. Edoardo Bove, dopo la grande paura a seguito del malore avuto contro l'Inter quando vestiva la maglia della Fiorentina, è tornato in campo e lo ha fatto con il Watford, in Premier League.

“Grazie a chi mi ha fatto tornare in campo”

L'ex numero 4 viola ha affidato a Instagram le sue riflessioni a poche settimane dal termine della stagione: “Dopo più di un anno lontano dal campo, questi quattro mesi hanno significato tanto. Sono contento di aver ricominciato e di aver rimesso il calcio al centro della mia vita. Ringrazio tutti coloro che l’hanno reso possibile. Allo stesso tempo, non nascondo che speravo fosse più facile ritrovare spazio, ritmo e sensazioni. Il calcio però è anche questo: non basta voler tornare, bisogna riconquistarsi tutto giorno dopo giorno. Io sono pronto, la prossima stagione per me è già iniziata”.