Il giovanissimo difensore che ha fatto smuovere la Fiorentina. La richiesta dell'Union Brescia

Il giovanissimo difensore dell'Union Brescia, ovvero il classe 2010, Dennis Beldenti, sta diventando sempre più un uomo-mercato, avendo attirato le attenzioni di alcuni club di Serie A.

Un milione

Sul Giornale di Brescia si legge che il Parma è in pole position per lui, ma sulle sue tracce si è mossa anche la Fiorentina. Per prenderlo la richiesta del club lombardo è di un milione di euro.

Primavera

Beldenti è già nel giro della Primavera dell'Union Brescia dove gioca da sottoetà.