Due bocciature che pesano e la soluzione si chiama mercato

Sono in tanti ad uscire con le ossa rotte, in senso figurato ovviamente, dalla trasferta di Roma all'interno della Fiorentina. Su due di questi in particolare si sofferma La Nazione: Albert Gudmundsson e Jack Harrison.

Difficile permanenza

Entrambi sono andati male ed entrambi sono stati sostituiti all'intervallo del match dell'Olimpico. Una bocciatura in piena regola e nel caso dell'islandese c'è purtroppo una grande costanza in questo senso.

La soluzione a questo punto non può che chiamarsi mercato. La società sta riflettendo sul futuro di Gudmundsson, pagato 19 milioni di euro (erano previsti anche tre milioni di bonus che non sappiamo se siano scattati), tra prestito e riscatto. Ma è difficile che possa rappresentare un tassello per il futuro.

Ritorno al Leeds

Più lineare la faccenda per Harrison. Arrivato in prestito con diritto di riscatto (7 milioni di euro la cifra), verrà rimandato al Leeds al termine di questa stagione, probabilmente anche senza troppi rimpianti.